MDR 08:05 bis 08:53 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2555 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tinas Entwurf für das Sonderetikett von Burger Bräu kommt sehr gut an. Oskar ist stolz auf seine Freundin. Als Tina Pilze für eine neue Pastetenkreation braucht, begleitet er sie gerne in den Wald. Dabei kommen sie der Stelle gefährlich nahe, an der Oskar den toten Philipp von Kehling vergraben hat. Oskar kann Tina weglocken, aber die Gefahr ist nicht gebannt: Zuhause entdeckt er Phillips Uhr, die André Melli zu einem Spottpreis abgekauft hat. Alarmiert wird ihm klar, dass sie beim Transport der Leiche von deren Handgelenk gerutscht sein muss. Aufgewühlt nutzt Oskar am Tag darauf die Gelegenheit, André die Uhr zu entwenden - Clara weist Desirée selbstbewusst in die Schranken und geht nicht auf deren Erpressungsversuch ein. Desirée wirft Adrian daraufhin vor, dass er eine Affäre mit Clara hat. Schließlich ringt sich Adrian dazu durch, Desirée die Wahrheit über Mellis Erkrankung zu gestehen. Desirée entschuldigt sich scheinheilig bei Clara für ihr Verhalten und genießt ihre Mitwisserschaft. Charlotte ist entsetzt, als sie von Werners Streit mit André und dessen Kündigung erfährt. Sie verspricht noch einmal mit André zu reden. Fabien begreift, dass er Natascha beinahe als seine Verbündete verloren hätte. Da er sich mit ihr aussöhnen will, gönnt er Michael und ihr einen Abend zu zweit. Doch dann stört er die beiden am Morgen darauf in ihrer Zweisamkeit. Trotzdem weckt er in Natascha mütterliche Gefühle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sturm der Liebe

