MDR 11:45 bis 12:30 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 696 Aus der Spur D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Rita Steiger geht es nach einer Darm-Operation nicht gut. Ihrem Mann Gerd fällt auf, dass die sonst so rüstige, zupackende Rita zunehmend zerstreut und abwesend wirkt. Schwester Julia spricht Kathrin Globisch darauf an und diese diagnostiziert ein postoperatives Delir, einen Zustand, der aus weitgehend ungeklärten Gründen vor allem bei älteren Patienten auftreten kann und behandelt werden muss. Die Ärzte um Roland Heilmann hatten bereits vor einiger Zeit einen Delir-Präventionsplan erstellt, den Sarah Marquardt jedoch rigoros als zu kostenintensiv abgeschmettert hat. Nun legen Dr. Heilmann und Dr. Kathrin Globisch ihr den Plan erneut vor - mit demselben Ergebnis. Während Julia sich in der Pflege für Rita aufopfert, spielt Kathrin mit dem Gedanken, ihren Freund und Geschäftsführer Alexander Weber hinter Sarahs Rücken einzubeziehen. Doch Roland ist strikt dagegen. Als es Rita nach einer erneuten Operation jedoch noch schlechter geht, ist auch Kathrin soweit, gegen ihre Prinzipien zu verstoßen. Schauspieler: Heio von Stetten (Alexander Weber) Jascha Rust (Kris Haas) Max König (Clemens Manthey) Petra Kelling (Rita Steiger) Nikol Voigtländer (Gerd Steiger) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Verena S. Freytag Drehbuch: Stephanie Dörner Kamera: Marc Christian Weber Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia