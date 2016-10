MDR 09:40 bis 10:03 Show Mach dich ran Das MDR-Spiel Tagesaufgabe: Sanitärbereich des Zwickauer Obdachlosenasyls herrichten / Spiel: Wie gut kann Mario in Neudorf ein Oldtimer-Zelt aufstellen? / Nachtrag: Einbau der Dachdämmung in der Heimatstube Meitzendorf D 2016 2016-10-19 03:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tagesaufgabe: Sanitärbereich des Zwickauer Obdachlosenasyls herrichten / Spiel: Wie gut kann Mario in Neudorf ein Oldtimer-Zelt aufstellen? / Nachtrag: Einbau der Dachdämmung in der Heimatstube Meitzendorf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mario D. Richardt Originaltitel: Mach dich ran!

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 268 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 121 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 58 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 58 Min.