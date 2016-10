MDR 01:45 bis 02:43 Talkshow Fakt ist! Aus Erfurt Arbeit oder leben - Wieso die jungen Leute heute andere Jobs wollen Arbeit oder leben - Wieso die jungen Leute heute andere Jobs wollen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Die jungen Arbeitnehmer wollen sich nicht im Hamsterrad zu schlechten Bedingungen und für schlechte Zukunftschancen abstrampeln." Aus dieser Überzeugung heraus ist es für Anselm Lenz vom "Haus Bartleby" in Berlin nur logisch, dass die junge Generation andere Ansprüche an Freizeit, Jobs und Arbeitswelt stellt, als noch ihre Mütter und Väter. Lenz, der sich bewusst als Karriereverweigerer bezeichnet, kämpft für eine Umverteilung von Arbeit. Als Wissenschaftlerin hat Prof. Maike Andresen von der Universität Bamberg einen differenzierten Blick auf die junge Generation. Sie stellt fest, dass die Jungen durchaus Karriere machen wollen, allerdings würden sie "Karriere" anders verstehen, als ihre Eltern oder Großeltern. Heute gelte eine gut gelebte "Work-Life-Balance" als Karriereerfolg sowie ein interessanter Job, der Selbstverwirklichung ermögliche. Auf diese Ansprüche müssen Unternehmer reagieren, wenn sie qualifizierte Mitarbeiter finden und halten wollen. Der Familienunternehmer Matthias Grafe aus Blankenhain bietet deshalb seinen insgesamt 450 Mitarbeitern verschiedene Extraleistungen an und setzt auf flexible Arbeitszeiten. "Arbeit muss Spaß machen", so seine Überzeugung. Das sieht die "Feel Good Managerin" Stefanie Frenking ganz genauso. Sie arbeitet seit fünf Jahren in einem E-Commerce-Unternehmen. Ihre Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen dort so zu gestalten, dass die Mitarbeiter gerne viel leisten. "Denn Bezahlung", so Frenking, "reicht vielen Arbeitnehmern als Anerkennung nicht mehr aus." Sind die jungen Arbeitnehmer in Deutschland zu anspruchsvoll? Lassen sich Unternehmen zu "Wohlfühlzonen" umwandeln? Ist Flexibilität der Schlüssel zu mehr "Work-Life-Balance"? Welche Vorteile und Risiken haben flexible Arbeitsbedingungen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Andreas Menzel, Lars Sänger Gäste: Gäste: Anselm Lenz (vom "Haus Bartleby"), Prof. Maike Andresen (Wissenschaftlerin), Matthias Grafe (Familienunternehmer), Stefanie Frenking ("Feel Good Managerin") Originaltitel: Fakt ist!