MDR 20:15 bis 21:45 Komödie Kinderarzt Dr. Fröhlich D 1972 2016-10-18 12:30 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Hannes Fröhlich weiß, was er seinem Namen schuldig ist. Mit seinem freundlichen Wesen kommt er bei großen und kleinen Patienten glänzend an. Kein Wunder, dass sich auch die junge Apothekerin Eva in ihn verliebt, als der frischgebackene Arzt vertretungsweise eine Praxis in einem kleinen Alpendorf übernimmt. Hannes Fröhlich (Roy Black), frischgebackener Doktor der Medizin, möchte seinen eigenen Weg gehen. Darum verlässt er die Assistenzarztstelle in der Privatklinik von Professor Rodenburg (Heinrich Schweiger), die ihm dessen Tochter Clarissa (Ingrid Kelemen) verschafft hat, um ihn an sich zu binden. Kein schlechter Zeitpunkt, denn so kann Hannes seinem Mitbewohner Hansi Bichler (Hansi Kraus) aus der Klemme helfen. Der hat nämlich einen telegrafischen Notruf seines Onkels Dr. Bichler (Kurt Nachmann) bekommen, ihn wegen einer unaufschiebbaren Reise sofort in seiner Arztpraxis zu vertreten. Nun hat Hansi zwar dank der monatlichen Finanzspritze seines Onkels gerade sein Studium abgeschlossen, allerdings nicht das der Medizin, sondern der Malerei. Kurz entschlossen tritt nun Hannes Fröhlich die Vertretung des Praktischen Arztes in dem hübschen Alpenort Sonnberg an. Wie es sein Name verheißt, hält Dr. Fröhlich die kuriosesten Patienten und sogar Dr. Bichlers resolute Haushälterin Josefa (Ruth Stephan) bei guter Laune. Er selbst ist überaus angetan von der reizenden Apothekerin Eva Holm (Heidi Hansen), die für ihren kleinen Neffen Peter (Peter Bernatzik) sorgen muss. Sie arbeitet für Guido Zwiesel (Georg Thomalla), Dentist und Apotheker in einer Person, und ist zudem noch mit seiner launischen Schwester namens Tusnelda (Erni Mangold) geschlagen. Tusnelda sieht es höchst ungern, dass ihr Bruder der jungen Apothekerin ebenso heftig nachsteigt wie der graumelierte Provinzplayboy Pfeiffer (Ralf Wolter), der sich so viel auf seine Sangeskunst einbildet. Eva findet Dr. Fröhlich viel netter als die beiden anderen Verehrer, zumal der kleine Peter ihn vergöttert. Aber noch jemand hat den freundlichen Kinderarzt ins Herz geschlossen: Klein-Stefanie (Andrea Schober) in Professor Rodenburgs Privatklinik. Seitdem Dr. Fröhlich von dort verschwand, will sie sich von niemandem mehr behandeln lassen, und das hat überraschende Folgen. Schmuse-Sänger Roy Black spielt die Titelrolle in diesem Heimatfilm und singt Schlager wie "Schön ist es auf der Welt zu sein" und "Du kannst nicht alles haben". Schwarzhaarig, mit mal strahlenden, mal seelenvollen träumerischen Augen und samtweichem Timbre in der Stimme, mit Charme und Sanftheit eroberte er seine vornehmlich weiblichen Zuschauer und verzauberte sie mit seinen Liedern. Auch das Kino bediente sich seiner ungeheuren Popularität. Die elf Unterhaltungsfilme, die er zwischen 1968 und 1973 oft an der Seite von Uschi Glas drehte, waren sichere Gewinnbringer. Nach einer wechselvollen Karriere und privaten Krisen erlag der passionierte Angler am 9. Oktober vor 25 Jahren in einer Fischerhütte im oberbayerischen Heldenstein seinem langjährigen Herzleiden. Mit "Kinderarzt Dr. Fröhlich" beendet das MDR Fernsehen seine fünfteilige Roy-Black-Filmreihe zu diesem Anlass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Black (Dr. Hannes Fröhlich) Heidi Hansen (Eva Holm) Georg Thomalla (Guido Zwiesel) Ralf Wolter (Pfeiffer, Notar) Ruth Stephan (Josefa) Heinrich Schweiger (Professor Rodenburg) Ingrid Kelemen (Clarissa) Originaltitel: Kinderarzt Dr. Fröhlich Regie: Kurt Nachmann Drehbuch: Kurt Nachmann Kamera: Heinz Hölscher Musik: Werner Twardy Altersempfehlung: ab 6