MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Der Anfang von Allem Der Anfang von Allem D 2016 2016-10-18 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Im Magazin LexiTV knallt es in dieser Woche - aber so richtig. Los geht es mit dem Urknall. Warum gab es ihn? Wie ist unser Universum entstanden? Zu sehen sind beeindruckende Bilder aus den Geburtsstunden unseres Weltalls und die nötige Technik, die man zur Erzeugung solcher Bilder braucht. Von Montag bis Freitag dreht sich bei LexiTV alles um die großen Fragen rund um die Weiten des Weltalls. Sind wir allein im Universum? Gab es schon einmal Leben auf dem Mars? Was passiert im Inneren eines schwarzen Lochs? Die Reise führt sogar bis ans Ende aller Zeiten. Oder ist das Ende - am Ende - gar nur ein neuer Anfang? Ausflug in atemberaubende Weiten: Die Themenwoche bei LexiTV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle