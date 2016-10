MDR 12:30 bis 14:00 Drama Besser spät als nie D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken 25 Jahre nach ihrer Exmatrikulation setzt die verheiratete Mutter Catrin ihr Medizinstudium fort. Dazu muss sie aus Berlin ins ferne Marburg ziehen, was ihr Mann als Kampfansage missversteht und ihr zunächst Steine in den Weg legt. Komödie über ein modernes Paar, das sich neu finden muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nele Mueller-Stöfen (Catrin Hofmann) Jochen Horst (Frank Hofmann) Helen Woigk (Annika Hofmann) Daniel Fritz (Tim) Nicole Marischka (Verena) Paul Falk (Philipp Hofmann) Patrick Heyn (Niklas von Knyphausen) Originaltitel: Besser spät als nie Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Stefan Kuhlmann Kamera: Diethard Prengel Musik: Dieter Schleip