Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Traumtänzer D 2015 Gemeinsam mit dem jungen Devid Wehrmann wird die lebenshungrige Carmen Sänger in die Notaufnahme des Klinikums eingeliefert. Ihre Verletzungen sind scheinbar leicht zu behandeln. Doch dann stellt sich heraus, dass Carmen sowohl ihren Ärzten als auch ihrem Liebhaber Devid etwas verschweigt. Die Situation spitzt sich zu, als plötzlich auch Roland Sänger, Carmens Ehemann, im Klinikum auftaucht. Er kennt das Geheimnis seiner Frau und erhofft sich nun von Niklas und dessen Kollegen die Hilfe, die das Paar dringend benötigt. Währenddessen sieht Dr. Moreau sich Herausforderungen anderer Art gegenüber. Jonathan Fink, ein Teenager, der mit einem gebrochenen Knöchel eingeliefert wurde, zeigt diffuse Symptome. Der Junge bleibt über Nacht im Klinikum und Matteo beauftragt die Assistenzärzte mit der weiteren Diagnostik. Doch Elias, der sonst gut mit Kindern auskommt, stößt bei Jonathan an seine Grenzen. Das macht weitere Nachforschungen ausgesprochen schwer. Theresa fürchtet nach ihrem Alleingang die angekündigten Konsequenzen. Sowohl Niklas als auch die Assistenzärzte wollen sich für sie einsetzen. Doch es sieht nicht gut für Theresa aus. In ihrer Not trifft sie deswegen eine drastische Entscheidung. Wie wird es danach um ihre Zukunft im Johannes-Thal-Klinikum bestellt sein? Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Micaela Zschieschow Drehbuch: Patrick Schuckmann Kamera: Daniel Bussmann Musik: Curt Cress, Manuel Mayer