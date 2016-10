MDR 12:00 bis 13:58 Talkshow Riverboat Die MDR-Talkshow aus Leipzig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Stefanie Hertel, Sängerin und Moderatorin Was verbindet "Vogelbeerbaam", "Dirndl-Rock" und "Männerversteher"? Stefanie Hertel. Die 37jährige geborene Vogtländerin verweigert sich mehr und mehr jeglicher musikalischen Schublade. Von Volkslied bis Pop, sie kennt keine Grenzen in ihrer musikalischen Leidenschaft. Jetzt hat sie mit Alexandra und Anita Hofmann zwei Partnerinnen gefunden, mit denen sie auf einem gemeinsamen Album und einer Tour im Frühjahr 2017 geballte "Frauenpower" präsentieren wird. Dieter "Maschine" Birr, Rocklegende und Ex-Puhdys-Frontmann Die "Rockerrente" ist noch in weiter Ferne. Nach den letzten gemeinsamen Auftritten der Puhdys in diesem Sommer ist Frontmann Dieter Birr derzeit auf Solopfaden unterwegs. Obwohl "Maschine" schon fast so "alt wie ein Baum" und seit mehr als 50 Jahren im Showgeschäft ist, hat er sein aktuelles Album "Neubeginner" genannt. Für seine Tour, die im Januar beginnt hat er sich prominente Verstärkung geholt: Heinz-Rudolf Kunze, Ela Steinmetz und Dirk Michaelis werden dabei sein. Katerina Jacob, Schauspielerin und Buchautorin "Ich bin ein Zirkuspferd", sagt Katerina Jacob von sich selbst. Allerdings eins, dass nun auf ruhigeren Wegen trabt. 33 Jahre ihres Lebens hat die Schauspielerin auf Theaterbühnen verbracht und lässt uns nun in ihrem Buch "Alles nur Theater" tief hinter die Vorhänge der kleinen und großen Bühnen blicken. Darüber, was der Leser erfährt, kann sie heute lachen, damals war es oft bitterer Ernst. Da geht es um Pannen, Hänger, bis hin zu Sex auf roten Pumps. Bei uns erzählt sie von ihrer Angst, um ihr Leben, warum sie auf ein Raumschiff wartete und wieso der "Bulle von Tölz" wieder an ihre Tür klopft. Johann von Bülow, Schauspieler Von Bülow! Hieß der legendäre Loriot mit richtigem Namen nicht auch so? Selbstverständlich. Und deshalb liest Johann von Bülow auch aus dem Werk seines legendären Verwandten, etwa am 9. Dezember in Dresden. Im richtigen Beruf ist Johann von Bülow aber Schauspieler. Und zwar einer der gefragtesten auf der Leinwand und im Fernsehen. Gerade läuft mit ihm der preisgekrönte Streifen "Frantz" des französischen Erfolgsregisseurs François Ozon im Kino. Ein in Schwarz-weiß gehaltenes Melodram aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, gedreht vor allem in Mitteldeutschland: in Quedlinburg, Wernigerode und Görlitz. Thorsten Wolf, Kabarett-Chef und Cheftierpfleger Conny in "Tierärztin Dr. Mertens" "Ein Tier merkt, was Du für einer bist!" - die wichtigste Erkenntnis für Thorsten Wolf alias Chef-Tierpfleger Conny Weidner in der ARD-Erfolgsserie "Tierärztin Dr. Mertens" nach zehn Jahren Dreharbeiten im Leipziger Zoo. Gerade überzeugt die fünfte Staffel mit über fünf Millionen Zuschauern. Und auch sonst läuft es rund für den Leipziger Kabarettisten und Theaterchef: Seine Leipziger Funzel hat sich als Berufskabarett längst etabliert, die Sommer-Kabarett-Stücke sind Jahr für Jahr Renner. In der wenigen, verbleibenden Freizeit überrascht der 51-Jährige auch immer wieder: Ob Schauspiel, Kabarett, Ratefuchs oder Reparaturen auf dem höchsten Dach der Welt - der gelernte Installateur ist für (fast) alles zu gebrauchen. Friedrich Liechtenstein, Musiker, Flaneur und Performer Zur Zeit tourt er mit seinem Trio und dem Programm "Schönes Boot aus Klang". Die Veranstalter werben mit Überschriften wie "Traummann", "Der beliebteste Vollbart der Nation", "Der 'Supergeil'-Sänger und Überlebenskünstler" oder "Flaneur und Schmuckeremit". Und man könnte noch ergänzen: der gebürtige Magdeburger, gelernte Koch, studierte Puppenspieler und dreifache Vater. All das ist Friedrich Liechtenstein, der Mann, der eigentlich mit einem anderen Namen geboren wurde, sich selbst eine Wiedergeburt verordnete und eigentlich nur eins will - gefallen. Supergeil. Carmen Rohrbach, Reiseschriftstellerin WM Sommer 1974: Ein DDR Küstenschutzboot zieht eine völlig entkräftete Frau aus der Ostsee. Die 26-jährige hat versucht nach Dänemark zu schwimmen; für sie der einzige Weg ihr Lebensziel zu erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kim Fisher , René Kindermann Gäste: Gäste: Thorsten Wolf (Cheftierpfleger Conny in "Tierärztin Dr. Mertens"), Dieter "Maschine" Birr (Sänger (Puhdys)), Katerina Jacob (Schauspielerin), Friedrich Liechtenstein (Künstler), Johann von Bülow (Schauspieler), Carmen Rohrbach (Reiseschriftstellerin), Ste Originaltitel: Riverboat