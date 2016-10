MDR 13:15 bis 14:00 Dokumentation Ein Dorf zieht um Vom rumänischen Fantanele nach Berlin D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das rumänische Dorf Fantanele liegt 35 Kilometer nördlich von Bukarest. Aber ein großer Teil der Einwohner, alle Roma, ist längst umgezogen: Nach Berlin-Neukölln, Harzer Straße. Der Name klingt nach dem, was es zu sein scheint, denn viele der Neuankömmlinge aus Fantanele beantragen Leistungen nach dem Hartz-IV-Gesetz. Eine Armutswanderung, die in Deutschland für extremen Unmut sorgt. Was sind das für Menschen, die zu Hunderten zu uns kommen und noch kommen werden? Welche Umstände und Schicksale stecken dahinter? Korrespondentin Susanne Glass und ihr Filmteam besuchen das Dorf in Rumänien und sprechen mit den wenigen dort noch lebenden Roma. Verblüffende Einblicke, die nicht den klassischen Klischees und Vorurteilen entsprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Dorf zieht um Regie: Susanne Glass