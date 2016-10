MDR 08:55 bis 09:50 Arztserie Bereitschaft Dr. Federau Verdachtsmomente DDR 1988 Untertitel Live TV Merken Frank Federau ist schockiert und fassungslos. Gerade hatte er gelernt, Dr. Trost als neuen Lebensgefährten seiner Mutter zu akzeptieren, da zieht über Nacht mit Matthias Winter ein fremder Mann in die Wohnung. Dr. Federau ahnt, dass sich das Vertrauensverhältnis zu ihrem Sohn diesmal nicht so leicht wiederherstellen lassen wird. Vielleicht hätte sie ihm doch mehr Zeit geben sollen, sich an die Veränderungen zu gewöhnen. Frank, der sich in der elterlichen Wohnung überflüssig vorkommt, verschließt sich ihr gegenüber und ist kaum noch zu Hause. Da erreicht Dr. Federau ein Notruf. Frank wurde von einem streunenden Hund angefallen, es besteht dringender Tollwutverdacht. Die Polizei kann das Tier jedoch nicht finden. Ein anderer schwerwiegender Verdacht bedroht die berufliche Existenz und das familiäre Glück von Krankenwagenfahrer Bert Holländer. Bei einer zufälligen Kontrolle stellt die Polizei Alkohol im Blut fest. Niemand glaubt seinen Unschuldsbeteuerungen, die Tests sind eindeutig. Kurze Zeit später wird Bert in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt. Wieder findet man bei ihm Alkohol. Nun schaltet sich auch das Jugendamt ein, wo Bert und seine Frau Carola einen Adoptionsantrag gestellt haben. Nach den Vorfällen müssen sie einen negativen Bescheid fürchten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Uta Schorn (Dr. Uta Federau) Ingeborg Krabbe (Schwester Renate) Günter Schubert (Axel Dünnebier) Peter Cwielag (Bert Holländer) Hanns-Michael Schmidt (Matthias Winter) Otmar Richter (Walter Bonnesch) Anne Kasprik (Schwester Carola) Originaltitel: Bereitschaft Dr. Federau Regie: Horst Zaeske Drehbuch: Walter Küppers, Karlheinz Klimt, Horst Zaeske Kamera: Walter Küppers Musik: Manfred Schmitz