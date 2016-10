RTS Deux 14:00 bis 14:15 Sonstiges L'oreille des Kids Les membres qui repoussent Stereo Merken Si on se coupe les cheveux, ils repoussent. En revanche, si on se coupe un doigt, il ne repousse pas. Cependant, certains animaux ont la capacité à faire repousser un membre coupé. Comment font-ils? Les humains peuvent-ils faire repousser un membre coupé? Les scientifiques de l'UNIGE se coupent en quatre pour expliquer cette prouesse biologique à Chris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie