MDR 04:15 bis 04:45 Magazin SachsenSpiegel Kita-Streit - Drei Leipziger Elternpaare klagen vor Bundesgerichtshof in Karlsruhe wegen Schadensersatzansprüchen / EU-Förderung - Experten aus Brüssel informieren sich in Mittweida über Verwendung von Geldern der Europäischen Union / Hochseil - Spektakuläre Aktion in schwindelerregender Höhe auf einem drei Zentimeter schmalen Band in der Sächsischen Schweiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kita-Streit - Drei Leipziger Elternpaare klagen vor Bundesgerichtshof in Karlsruhe wegen Schadensersatzansprüchen / EU-Förderung - Experten aus Brüssel informieren sich in Mittweida über Verwendung von Geldern der Europäischen Union / Hochseil - Spektakuläre Aktion in schwindelerregender Höhe auf einem drei Zentimeter schmalen Band in der Sächsischen Schweiz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Almut Rudel Originaltitel: SachsenSpiegel