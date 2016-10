MDR 23:35 bis 00:35 Show Zärtlichkeiten im Bus Ein echter Ostfriese im Bus! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nachdem die TV Helden Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiwa von der bekannten Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" nun schon fast alle möglichen Musikerinnen und Musiker in ihren Bus eingeladen haben, ist es ihnen jetzt auch noch gelungen, ein echtes Leererkind in ihrem rollenden Zuhause mitzunehmen. Der Allesfahrer Torsten hat sich auf den weiten Weg in den Nordseeschlick gemacht, um den sympathischen Ostfriesen Enno Bunger mit einem norddeutschen Spezialfahrzeug abzuholen. Enno Bunger zählt, neben Karl Dall und Scooter, zu den Exportschlagern der ostfriesischen Kleinstmetropole Leer und bringt den beiden gastgebenden Grobmusikern Ines und Cordula unter anderem die Grundlagen der ostfriesischen Teezeremonie näher, während der Reelle Reentko plattdeutsche Weisen und Megahits der 90'er auf seiner Holzgitarre zum Besten gibt. Was Enno Bunger am Halberstädter John-Cage-Orgelprojekt fasziniert und ob es nach seinem Besuch überhaupt weitergeführt wird, warum man als Barpianist in der Supermarktgemüseabteilung Arbeit findet, wer beim traditionellen ostfriesischen Straßenkugelsport die Nase vorn hat, und ob Regen wirklich wie Applaus klingt, kann man sich in der heutigen Sendung ankieken. Moin! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Enno Bunger Originaltitel: Zärtlichkeiten im Bus