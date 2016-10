MDR 10:05 bis 10:55 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Jetzt geht es rund Jetzt geht es rund / Stacheliger, runder Freund / Zarte Bande / Gusti kommt bald nieder D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Stacheliger, runder Freund Seit einigen Wochen wohnt der neue Igelfisch hinter den Kulissen des Aquariums. Von seinem Artgenossen Thorben vertrieben, lebt er inzwischen ganz allein. Lothar Dudek will das ändern. Jetzt soll der Verstoßene ins große Panoramabecken umziehen und dort neue Freunde finden. Doch ob die anderen Fische den stacheligen Gesellen aufnehmen? Zarte Bande Die Marabus Erika und Rasputin zeigen nach langen Jahren nachbarschaftlichen Desinteresses erstmals Zuneigung füreinander. Er reicht ihr Stöckchen aus seinem Nestbau, und sie putzt sich raus. Für Stefan Lohmer sind dies Anzeichen eines anfänglichen Balzverhaltens. Grund genug, den beiden die Möglichkeit zu einem Zusammentreffen in den rückwärtigen Gehegen zu ermöglichen. Da Marabus grundsätzlich eher aggressiv auftreten, kann das Rendezvous nur unter Beobachtung stattfinden. Stören will man aber auch nicht, also heißt die Lösung: Kamera-Überwachung. So kann Stefan aus der Futterküche heraus die Schritte der afrikanischen Storchenvögel verfolgen, ohne sie voneinander abzulenken. Gusti kommt bald nieder Giraffe Gusti ist hochtragend und soll bald ihr Baby bekommen. Doch Jens Hirmer ist in Sorge. In der Vergangenheit sind zwei von Gustis Jungtieren kurz nach der Geburt verstorben, sie konnten nicht allein stehen. Nur eines ihrer Kinder hat bisher überlebt. Jens Hirmer lässt das so kurz vor Geburtsbeginn keine Ruhe. Noch spät abends kommt er in den Zoo und sieht bei der werdenden Mutter nach dem Rechten. Kommt Gustis Baby? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.