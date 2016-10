RTS Deux 21:45 bis 22:45 Sonstiges La légende d'El Chapo F 2016 Stereo Merken "El Chapo": c'est le surnom DU parrain de la drogue. Le 8 janvier dernier, une unité spéciale de l'armée mexicaine arrêtait Joaquin " El Chapo " Guzman à Los Mochis, une ville de son Etat natal, celui de Sinaloa, situé dans le nord du Mexique. C'était l'homme le plus recherché du pays ! Joaquín Archivaldo Guzmán est né en décembre 1954. Il est surnommé " El Chapo ", c'est-à-dire " le trapu " à cause de sa taille (1,67 m). " El Chapo ", c'est le chef du redoutable Cartel de Sinaloa, considéré par beaucoup comme l'organisation criminelle la plus puissante de tous les temps. Ce documentaire décrypte la folle histoire du " Chapo " et au-delà, l'histoire du narcotrafic en Amérique du Sud et dans le monde. Il montre en quoi ce " seigneur des tunnels " est un stratège de premier ordre qui sait manier ses hommes d'une main de fer mais également son art de la corruption, manipulant journalistes et politiques, à grande échelle. Comment cet étrange personnage a-t-il pu se hisser au plus haut rang du narcotrafic mondial - Comment a-t-il fait pour s'évader de prison à plusieurs reprises - C'est une histoire jonchée de cadavres, de centaines de tonnes de cocaïne et de milliards de dollars que ce documentaire édifiant relate. Une sorte de Breaking Bad, sauf qu'ici tout est vrai? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: La légende d'El Chapo