Temps présent Voilà comment je veux mourir La mort est un sujet tabou. Et pourtant, un jour ou l'autre, presque tout le monde est obligé de la regarder en face. La probabilité de décéder subitement, de manière inattendue, est en effet très faible. Alors comment affronter au mieux cette fin de vie - La réponse appartient à chacun. Camille, Jean-Jacques et Esther ont choisi les soins palliatifs. Fabienne, elle, a décidé de se suicider avec l'aide d'Exit Suisse romande. Temps Présent a recueilli leurs témoignages. Et vous, que choisiriez-vous - Moderation: Jean-Philippe Ceppi