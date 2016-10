RTS Deux 21:00 bis 22:15 Sonstiges Ni dieu ni maître, une histoire de l'anarchisme La volupté de la destruction (1840-1914) F 2016 Stereo Untertitel Merken Dès son origine au XIXe siècle, l'anarchisme fait trembler le monde. Rival du socialisme, ce courant politique s'oppose aux maîtres comme aux dieux. Considérés comme des apôtres de la destruction, les anarchistes sont sévèrement réprimés. Historiens et spécialistes expliquent les origines de ce mouvement grâce à des archives souvent inédites. L'histoire d'une pensée qui, malgré ses nombreuses défaites, ne cesse de renaître de ses cendres. L'anarchisme est l'enfant naturel de la société bourgeoise occidentale. Il est une réponse " aristocratique " et individuelle, par opposition à l'idéologie communiste qui était populaire et collective. Il est une autre manière de penser le pacte social.Car, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, si la pensée anarchiste refuse les lois du marché, la domination d'une classe et l'autorité de l'Etat, elle n'est pas pour autant un refus de l'ordre, de l'échange profitable et de l'organisation. Bien au contraire ! Il s'agit d'une tentative de fonder la société sur un autre contrat social, basé sur la liberté, la raison et l'égalité, dans lequel les hommes échangeraient et s'associeraient selon des modalités définies par eux-mêmes et seraient chacun porteur d'une morale forte qui rendrait inutile les systèmes de contrôle (police, église, etc?). Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si nombre des penseurs ou militants anarchistes (de Bakounine en passant par Proudhon, Louise Michel ou Elysée Reclus pour ne citer qu'eux) étaient Francs-Maçons. Fils de l'idéal des Lumières, né " à l'ombre " des premières bourses financières, des grands bagnes industriels et des immenses exploitations terriennes, l'anarchisme, bien plus que le socialisme étatique, est le double obscur du capitalisme, sa mauvaise conscience et sa principale critique. N'est-il pas d'ailleurs une " invention " typiquement occidentale, qui n'a jamais réussi à prendre pied dans les sociétés culturellement très hiérarchisées où le groupe prime sur l'individu - Pas de terreau anarchiste, en effet, en Asie ou en Afrique. Négatif du capitalisme industriel, opposé au socialisme autoritaire, ennemis par nature du fascisme, l'histoire de l'anarchisme est celle d'une fabrique de rêves qui n'a jamais produit que de la défaite et des désillusions. En 2x52', ce film dessine l'histoire de ce mouvement, engagé dans l'action, présent à chaque rendez-vous de l'Histoire, qui a effectué de nombreux allers-retours entre les continents américain et européen et qui malgré ses nombreuses défaites, ne cesse de renaître de ses cendres? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ni dieu ni maître, une histoire de l'anarchisme