RTS Deux 20:55 bis 22:15 Sonstiges Hosanna! dans la joie Stereo Merken Enregistré à Genève, au Casino-Théâtre, en février 2016, par les équipes de la RTS, cette cérémonie de Jean-Gabriel Cuénod est un office rieur mis en scène par Antonio Troilo. Pastiche d'office par drôle de diacre. Les auditeurs de Couleur 3 et le public de 120 secondes le connaissent bien: Didier Charlet alias Jean-Gabriel Cuénod, alias diacre de la cure vaudoise de Chastavel, officie sur les ondes de la RTS depuis 2001. Ses fidèles sont de plus en plus nombreux. L'occasion était bonne de célébrer ce drôle de culte en la salle du Casino-Théâtre. Il faut oser, sous la douleur d'un Christ en croix, se moquer des poncifs les plus réactionnaires de la religion. Et ce drôle de diacre appuie là où ça fait mal. Sans jamais se moquer de la foi, il caricature juste là où le bât blesse. Avec lui, Satan n'a qu'à bien se tenir. Du sketch au spectacle ce drôle de paroissien a fait le grand saut. Ses ouailles lui disent merci. Paix à son âme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hosanna! dans la joie Regie: Jean-Gabriel Cuénod