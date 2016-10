kabel eins 04:05 bis 04:45 Actionserie Human Target Das Maria-Problem USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chances ehemalige Liebe aus Südamerika ist in San Francisco, weil sie seine Hilfe braucht. Diego Garcia, der mit Maria in einer Widerstandsbewegung kämpft, wurde von Diktator Victor Escalante verhaftet und soll exekutiert werden. Als Chance seinem Team davon berichtet, ist dieses nicht sehr begeistert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Indira Varma (Ilsa Pucci) Janet Montgomery (Ames) Jackie Earle Haley (Guerrero) Leonor Varela (Maria Gallego) Jordi Caballero (Hector Lopez) Originaltitel: Human Target Regie: Guy Ferland Drehbuch: Andrea Newman Kamera: Robert McLachlan Musik: Tim Jones Altersempfehlung: ab 12

