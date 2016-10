kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Mörderische Seifenoper USA 2011 2016-10-21 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sarah Cutler, die Autorin der New Yorker Soap "Temptation Lane", wurde mit einer Axt ermordet. Beckett und Castle stellen fest, dass es hinter den Kulissen genauso skandalös zugeht wie in der TV-Serie selbst. Jeder würde hier jeden umbringen, nur um nach oben zu gelangen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Seamus Dever (Kevin Ryan) Jon Huertas (Javier Esposito) Corbin Bernsen (Lance Hastings) Originaltitel: Castle Regie: David Barrett Drehbuch: Elizabeth Beall Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

