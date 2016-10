kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Die Axt im Walde USA 2009 Merken Ein Schüler eines Waldinternats stirbt und Patrick Jane und sein Team sollen ermitteln. Die Schüler haben zuvor eine Nachricht des legendären Holzfällers Zachariah erhalten. Diese Nachricht stammt aus dem Jenseits. Der Leiter des Internats wirkt verdächtig, da er seine Schüler deckt. Patrick möchte mehr über die Sage von Zachariah erfahren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Elizabeth Bond (Missy Jenkins) Aimee Carrero (Cassie) Originaltitel: The Mentalist Regie: John Polson Drehbuch: Erika Green Kamera: Geary McLeod Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12