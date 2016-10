kabel eins 13:55 bis 14:50 Krimiserie Navy CIS Unter Wasser USA 2003 2016-10-20 08:25 16:9 HDTV Merken Eine von Säure zersetzte Leiche wurde in einem Fass gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Seemann, der auf einem U-Boot gearbeitet hat. Gibbs vermutet, dass die Identität des Toten unkenntlich gemacht wurde, damit jemand anderes mit seinem Namen auf ein U-Boot im Hafen von Norfolk einschiffen kann In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Peter Onorati (Chief of the Boat) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12