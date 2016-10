kabel eins 21:10 bis 22:05 Krimiserie Navy CIS Das Geständnis USA 2010 2016-10-15 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vance hat Gibbs beauftragt, den Mordfall des pensionierten Marine Yale Peyton zu untersuchen. Er glaubt, dass der 18-jährige Sohn des Opfers in einem Wutanfall seinen Vater erschlagen hat. Als Gibbs Tony verhört, ist er von seiner Schuld nicht überzeugt. Der Jugendliche war zwar tablettenabhängig und das Verhältnis zu seinem Vater schlecht, doch er kann sich nicht an den Mord erinnern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Spezial Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Spezial Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Spezial Agent Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Spezial Agent Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Reed Steiner, Christopher J. Waild Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12