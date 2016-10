SAT.1 Gold 01:25 bis 02:15 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Verbrechen ohne Opfer USA 1974 Merken Eine junge Frau namens Jan Conforti ist das Opfer einer Vergewaltigung durch zwei Männer geworden. Sie zeigt die Tat jedoch nicht bei der Polizei an, weil ihr Vater sie davon abhält. Stattdessen will dieser Jan auf eigene Faust rächen. Als ein Mord geschieht, wird Kojak eingeschaltet, und so wird die Polizei doch noch auf die Spur der Vergewaltigung gebracht. War Jans Vater der Mörder oder war es der andere der beiden Täter, der seinen einzigen Zeugen beseitigen wollte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Kathleen Quinlan (Jan Conforti) Grayson Hall (John Cambell) Brendon Burns (Tony) Originaltitel: Kojak Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Robert W. Lenski, Abby Mann, Selwyn Raab Kamera: Vilis Lapenieks Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12