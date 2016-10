SAT.1 Gold 01:20 bis 02:10 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Rivalen der Mafia (2) USA 1974 Merken Mehrere kriminelle Banden werden schon bald in einen heftigen Bandenkrieg verfallen, wenn Kojak nicht eingreift. Die Sache ist abzusehen, weil drei junge Chinesen alles daransetzen, die Banden gegeneinander aufzuhetzen. Um ihr Ziel zu erreichen, greifen sie zu allen Mitteln. Als nicht mehr nur Diebstahl und Erpressung an der Tagesordnung sind, sondern auf einmal auch ein Mord geschieht, beginnt Kojak, in Chinatown zu ermitteln - was alles andere als einfach ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Michael Constantine (Don "Cheech" Frank Scalesi) Sheree North (Mrs. Giancana) Tige Andrews (Sergeant Geno Polucci) Roger Robinson (Gil Weaver) Dan Frazer (Capt. Frank McNeil) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) Originaltitel: Kojak Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Abby Mann, Jack Laird, Selwyn Raab Kamera: Vilis Lapenieks, Sol Negrin Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12