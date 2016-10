SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Kommissar Rex Der Verlierer D, A 1999 2016-10-23 13:35 16:9 Dolby Digital Merken Der junge Anton Paretz überfällt eine Bankfiliale und flüchtet mit seiner Beute aus dem Gebäude. Als sich ihm wenig später ein Mann in den Weg stellt, wird er von Paretz erschossen. Böck, Brandtner und Rex werden Zeugen der Tat, doch sie sitzen in einem Heißluftballon und können nicht eingreifen. Gleich nach der Landung wird die Fahndung nach dem Täter eingeleitet, Rex nimmt die Spur auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Roman Knizka (Anton) Annett Renneberg (Alina) Uwe Bohm (Sonner) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Michael Riebl Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser, Rigobert Mayer Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12