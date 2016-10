SAT.1 Gold 15:20 bis 15:40 Dokusoap Lenßen & Partner Lust auf Mord Lust auf Mord D 2003 Merken Elke Teich will ihren Bruder Michael Gaipler in Schutz nehmen, und Ingo Lenßen soll ihr dabei helfen. Michael soll versucht haben, einen Zuhälter zu erschießen. Wegen versuchten Mordes sitzt er jetzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Der Mann verbrachte die Tage in einer Kegelkneipe, die Nächte im Rotlichtviertel. Bei seinen Kegelbrüdern finden Sandra Nitka und Christian Storm heraus, dass Michael Gaipler für die Tatzeit ein Alibi hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner