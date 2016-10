SAT.1 Gold 12:55 bis 13:35 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 64 Spuren aus dem Jenseits USA 1986 Merken Agentin Amanda King ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach der leichten Karambolage drückt ihr der "Unfallgegner" ein dickes Bündel Geldscheine in die Hand. Der Schaden ist nicht so groß, deshalb will Amanda dem Mann einen Teil davon zurückerstatten. Dabei kommt sie dahinter, dass der großzügige Verkehrsteilnehmer kein anderer als der totgeglaubte internationale Terrorist Steven Salee ist - und dass er ein Attentat auf den Vizepräsidenten plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Stanley Kamel (Salee) Martha Smith (Francine Desmond) Sam Melville (Joe King) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: Whitney Wherrett Roberson Kamera: Edward R. Brown Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12