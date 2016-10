SAT.1 Gold 22:00 bis 00:10 Liebesfilm Ein Offizier und Gentleman USA 1982 2016-10-15 01:45 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zacks Jugend ist die Hölle: Seine Mutter hat Selbstmord begangen, sein Vater verbringt seine Zeit am liebsten mit Alkohol und im Bordell. Um seinem Milieu zu entfliehen, beschließt Zack, Jet-Pilot bei der Navy zu werden. Er beginnt eine Grundausbildung unter dem brutalen Drill des knochenharten Ausbilders Foley. Als sich sein Kumpel Sid wegen einer unglücklichen Liebe umbringt, will Zack alles hinwerfen - aber jetzt zeigt Foley seine menschlichen Qualitäten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Zack Mayo) Debra Winger (Paula Pokrifki) Louis Gossett jr. (Emil Foley) David Keith (Sid Worley) Robert Loggia (Byron Mayo) David Caruso (Topper Daniels) Lisa Blount (Lynette Pomeroy) Originaltitel: An Officer and a Gentleman Regie: Taylor Hackford Drehbuch: Douglas Day Stewart Kamera: Donald E. Thorin Musik: Jack Nitzsche Altersempfehlung: ab 16