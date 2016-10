SAT.1 Gold 18:30 bis 19:25 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 63 Ein königliches Erbe USA 1986 2016-10-16 12:10 Merken Eddie Spencer ist König einer winzigen Insel im Pazifik, auf der es ein großes Vorkommen eines seltenen Metalls gibt. Als der begeisterte Trompeter Eddie in Washington an einem Jazzfestival teilnehmen will, wird auf ihn ein Anschlag verübt. So kommt es, dass sich auch der Geheimdienst mit Eddie beschäftigen muss - und mit seinem Sohn. Dieser ahnt jedoch nichts von seiner "königlichen" Herkunft. Auf Lee Stetson und Amanda King kommt ein ausgesprochen ungewöhnlicher Fall zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine) Shirley Anthony (Mrs. Marston) Raleigh Bond (T. P. Aquinas) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: David G. B. Brown, Lee Maddux Kamera: Edward R. Brown Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12