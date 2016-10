SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die blutrote Nelke USA 1988 Merken Bei einem Empfang des Verlegers Axel Weingard lernt Jessica Dennis Stanton kennen. Als sie sich später auf ihr Zimmer zurückzieht, springt Stanton plötzlich vom oberen Stockwerk auf Jessicas Balkon und behauptet, er wäre bei einem Rendezvous gestört worden. Am nächsten Morgen erfährt Jessica, dass Marta Weingards kostbares Collier gestohlen wurde. Da das Zimmer der Weingards genau über Jessicas liegt, kommt ihr schnell ein Verdacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) John Dye (Andy Broom) Jamie Farr (Theo Wexler) Leann Hunley (Shannon McBride) Conrad Janis (Miles Hatcher) Rick Jason (Axel Weingard) Keith Michell (Dennis Stanton) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Robert C. Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12