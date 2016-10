SAT.1 Gold 12:45 bis 13:40 Familiensaga Die Waltons Die Schreibmaschine USA 1972 Merken John-Boy schreibt schon seit längerem Geschichten, die er bisher noch niemandem gezeigt hat. Nun glaubt er, die Zeit sei reif und gibt die Erzählungen seiner Lehrerin Miss Hunter zu lesen. Diese findet, John-Boy solle seine Werke unbedingt zur Veröffentlichung an eine New Yorker Zeitung schicken. Gesagt, getan - doch das Manuskript kommt zurück mit dem Hinweis, dass nur maschinengeschriebene Skripts gelesen würden. Für eine Schreibmaschine aber fehlt John-Boy das Geld ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (John Walton) Michael Learned (Olivia Walton) Will Geer (Sam Walton) Ellen Corby (Grossmutter) Judy Norton (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Philip Leacock Drehbuch: Theodore Apstein, Earl Hamner jr. Kamera: Russell Metty