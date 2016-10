SAT.1 Gold 11:15 bis 12:00 Serien Bonanza Amors Abgesandte USA 1964 Merken Adam verbringt viel Zeit mit der jungen Witwe Laura Dayton, die seit dem Tod ihres Mannes mit ihrer Tochter alleine auf der eigenen Ranch lebt. Alle rechnen fest mit einer Heirat - bis auf die beiden selbst, sie sind sich nämlich noch gar nicht sicher. Da greift Lauras resolute Tante Lil als "Amors Abgesandte" ein, um die beiden einander näher zu bringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Kathie Browne (Laura Dayton) Joan Blondell (Tante Lil) Guy Williams (Will Cartwright) Originaltitel: Bonanza Regie: Ray Garnett Drehbuch: David Dortort, Don Tait Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose