SAT.1 Gold 08:55 bis 09:40 Serien Bonanza Die Companeros USA 1964 Merken Ben Cartwrights Neffe Will hat an der Seite der Mexikaner für ein freies Mexiko gekämpft. Einer seiner alten Companeros verlangt jetzt seine Hilfe bei einem Putschversuch. Will ist jedoch mit seinem bürgerlichen Leben zufrieden und möchte nicht wieder kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Guy Williams (Will Cartwright) Faith Domergue (Carla) Frank Silvera (Mateo Ibara) Originaltitel: Bonanza Regie: William F. Claxton Drehbuch: David Dortort, Ken Pettus Kamera: William P. Whitley, William Whitley Musik: David Rose