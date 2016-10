kabel eins 03:45 bis 04:25 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Showdown USA 2005 16:9 HDTV Merken Martin Fitzgerald und Danny Taylor wollen den verhafteten Adisa Teno überführen, als ihr Wagen von Gambas Sicherheitschef Emil Dornvald angegriffen wird. Der Gefangene kommt dabei ums Leben und Martin wird schwer verletzt. Ein Unbekannter bringt ihn ins Krankenhaus. Danny sucht nach ihm und verfolgt auch Dornvald In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Ray Baker (Victor Fitzgerald) Carla Barnett (Receptionist) Originaltitel: Without a Trace Regie: John F. Showalter Drehbuch: David Amann Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16