kabel eins 23:50 bis 02:00 Drama Children of Glory H 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die ungarische Wasserball-Nationalmannschaft hat in Moskau das Spiel gegen die Sowjetunion verloren, nachdem der Schiedsrichter das Spiel manipuliert hatte. Nun stehen sich die beiden Mannschaften während der Olympiaspiele in Melbourne erneut gegenüber. Es wird das blutigste Spiel in der olympischen Geschichte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iván Fenyö (Karcsi Szabó) Kata Dobó (Viki Falk) Sándor Csányi (Tibi Vámos) Károly Gesztesi (Béla Telki) Ildikó Bánsági (Karcsis Mutter) Tamás Jordán (Karcsis Großvater) Viktória Szávai (Eszter Hanák) Originaltitel: Szabadsag, szerelem Regie: Krisztina Goda Drehbuch: Joe Eszterhas, Éva Gárdos, Géza Bereményi, Réka Divinyi Kamera: Buda Gulyás, János Vecsernyés Musik: Nick Glennie-Smith Altersempfehlung: ab 16