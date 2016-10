Das oscarprämierte Epos von und mit Mel Gibson spielt in Schottland, Ende des 13. Jahrhunderts: Der Engländer Edward I. nutzt den Umstand, dass der schottische König keinen Thronfolger hinterlassen hat und reißt die Macht an sich. Als seine Truppen die Frau von William Wallace töten, startet der einen Rachefeldzug: Mit einer Armee zieht er in eine aussichtslose Schlacht - und besiegt die Engländer. Nun will Wallace die britischen Besatzer endgültig aus Schottland vertreiben. - Epochales Schlachtenepos In Google-Kalender eintragen