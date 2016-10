kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Schäfflerwirt", München D 2015 2016-10-30 10:45 16:9 HDTV Merken Keine Woche "Mein Lokal, Dein Lokal" in München ohne ein bayrisches Wirtshaus: Der Hotel-Gasthof "Schäfflerwirt" besteht seit 1896 und befindet sich seither fest in Familienhand. Wird die heutige Gastgeberin Clarissa Haller (27) mit Weißwurst, Haxen und Leberkäs überzeugen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?