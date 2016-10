kabel eins 09:25 bis 10:15 Krimiserie The Mentalist Millionenspiel USA 2009 16:9 Merken CEO und Gründer des Softwareunternehmens Gaia Matrix, Jim Gulbrand, wurde ermordet. Patrick Jane und sein Team ermitteln. Gulbrand hat scheinbar 10 Millionen Dollar verschwinden lassen. Das Geld scheint in einem Schließfach zu sein. Die Täter sind hinter dem Geld her. Patrick entdeckt, dass sie ein falsches Spiel spielen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) J. Paul Boehmer (Mr. Gulbrand) Lisa Sheridan (Brooke Harper) Originaltitel: The Mentalist Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12