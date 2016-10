kabel eins 03:50 bis 04:30 Actionserie 24 Tag 8: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dana Walsh wurde von Jack Bauer und Cole Ortiz gerettet. Sie bringt die beiden zu ihrem Schließfach in ihrer Bank, in dem sich eine Videodatei befindet. Diese ist der Beweis für die Beteiligung der Russen. Jason Pillar, Charles Logans Assistent, soll bei der Anti-Terror- Behörde die Suche nach Jack Bauer überwachen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) Freddie Prinze jr. (Cole Ortiz) John Boyd (Arlo Glass) Katee Sackhoff (Dana Walsh) Cherry Jones (Präsidentin Allison Taylor) Gregory Itzin (Charles Logan) Originaltitel: 24 Regie: Michael Klick Drehbuch: Evan Katz, Alex Gansa Kamera: Rodney Charters Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 426 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 201 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 156 Min. Alles inklusive

Komödie

Das Erste 02:30 bis 04:25

Seit 96 Min.