"Franks Restaurant" in Marbella hat einen chaotischen und absolut verzweifelten Inhaber. Frank aus Potsdam wagte vor über 16 Jahren die Auswanderung in Spaniens reichstes Pflaster. Dort, wo die High Society zuhause ist, lebt nun der gelernte Koch. Zunächst führt er dort ein erfolgreiches Restaurant und hat ein glückliches Leben: Er lernt seine Traum-Frau Mercedes kennen. Gemeinsam führen sie sehr erfolgreich das Restaurant "El Cortijo". Doch mit der Trennung vor gut zwei Jahren kommen die Probleme! Auf sich alleine gestellt klappt gar nichts mehr. Fehlende Organisation, ein immenser Schuldenberg ... Gefangen in einer Spirale des Misserfolgs lebt Frank für das Restaurant - und auch nur dafür. Das Meer und die schönen Flecken Marbellas - Frank hat sie seit Jahren nicht gesehen. Der gelernte Koch dreht sich in einem Teufelskreis aus Misserfolg, Versagen und Verzweiflung. Kann Sternekoch Frank Rosin den liebenswerten Auswanderer daraus befreien? Findet Frank mit Hilfe des Sternekochs endlich wieder Lebensmut? Und: Kann der Sternekoch das Restaurant und damit Frank vor dem drohenden Aus retten?