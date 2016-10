kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Graugans in Nöten D 2016 2016-10-23 03:25 16:9 HDTV Merken Stefan Bröckling rettet mit vollem Einsatz rund um die Uhr die Tiere, um die sich sonst niemand kümmert. Gleich der erste Fall hat es in sich, und Stefans ganzes Können und seine komplette Ausrüstung sind gefragt. Und: München, Samstagnacht - die härteste Schicht für die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec. Ihr erster Einsatz: eine alleinstehende Frau braucht Hilfe. Per Hausnotrufknopf hat die alte Dame die Rettung alarmiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter