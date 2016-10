kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Falsches Spiel USA 2006 16:9 HDTV Merken Der talentierte Basketballspieler Ted Soros verschwindet genau in der Nacht, in der er seiner Mannschaft den Platz in der regionalen Meisterschaft sicherte. Der 17-Jährige wollte kurz vor seinem Verschwinden von seinem Onkel wissen, ob Jugendliche wie Erwachsene bestraft werden können In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Mary Elizabeth Mastrantonio (Ann Cassidy) Peter Allas (Cosmo Soros) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Hank Steinberg, David Amann Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6