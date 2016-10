kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Golf mit dem Paten USA 2009 16:9 Merken Teresa feiert ihren Geburtstag. Die Arbeit jedoch nimmt darauf keine Rücksicht. Ed Didrikson wurde getötet. Er war Mitglied des Zeugenschutzprogramms, hat sein früheres Leben als Gangster jedoch nicht aufgegeben. Mit neuer Identität hat er sich in die Machenschaften der italienischen Mafia eingemischt. Patrick soll nun ermitteln, um den Täter zu schnappen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Dan Lauria (Battaglia) Jack Kehler (Playland Owner) Originaltitel: The Mentalist Regie: Adam Kane Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 266 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 119 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 56 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 56 Min.