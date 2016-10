kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Am Ende des Weges USA 2006 16:9 HDTV Merken Audrey hatte einen Termin mit ihrer Krebs-Selbsthilfegruppe, doch sie ist spurlos verschwunden. Anscheinend litt sie schon seit längerer Zeit unter ihren Schuldgefühlen. Das Team entdeckt ein Foto von Audrey mit ihrem Physiklehrer. Er bestätigt, dass seine Schülerin ihn damals der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Tracy Middendorf (Audrey West) Macall Manor (Audrey (12-jährig)) Originaltitel: Without a Trace Regie: Scott White Drehbuch: Hank Steinberg, Gwendolyn M. Parker Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12