kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Ein Dutzend Rosen USA 2009 16:9 Merken Der Hollywood-Produzent Felix Hanson ist ermordet worden und das CBI-Team muss ermitteln. Erste Spuren führen ins Drogenmilieu. Weitere Untersuchungen führen zum Filmdreh des Filmes "Ein Dutzend Rosen". Patrick muss herausfinden, inwieweit die Schauspieler des Films in den Mord an Felix verwickelt sind In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Cameron Dye (Freddie Rossini) Chris Tallman (Carl Resnick) Originaltitel: The Mentalist Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Andi Bushel Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6