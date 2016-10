In Heidelberg bietet Prof. Grombek für Medizinstudenten einen Elitekurs in Anatomie an. Studentin Paula ist glücklich, als sie einen der begehrten Plätze bekommt. Doch dann liegt die Leiche eines Bekannten auf dem Seziertisch. Paula ist geschockt und will die Todesursache aufklären. Dabei kommt sie nach und nach unglaublichen Ereignissen auf die Spur In Google-Kalender eintragen