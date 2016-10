kabel eins 00:10 bis 02:05 Dokusoap Mein Revier - Ordnungshüter räumen auf Großstadtdschungel Berlin D 2011 16:9 HDTV Merken Nirgendwo anders in Deutschland treffen so viele Kulturen, Menschen und Gegensätze aufeinander wie in der Hauptstadt. Charlottenburg mit seinen Prachtbauten gegen Marzahn und seine Platte. Die einen kämpfen ums Überleben, während die anderen Politik machen. Berlin, die Metropole mit Herz, Charme und Schnauze. Nirgendwo sonst haben die Ordnungshüter so viel zu tun wie hier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Revier