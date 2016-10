kabel eins 03:05 bis 03:45 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Die Zeitbombe USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Einem NYPD-Polizisten wird vorgeworfen, einen Verdächtigen, der sich schon in Haft befand, getötet zu haben. Erin soll sich um diesen Fall kümmern. Frank glaubt, dass die Sache dem Image des NYPD schaden könnte, und bittet deswegen Erin, einen öffentlichen Skandal zu vermeiden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Chapple Drehbuch: Ian Biederman Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow

